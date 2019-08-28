為提前因應秋冬季節性空汙，環保署協同各縣市政府環保局積極推動「清淨空氣綠牆計畫」，上半年度優先補助空氣品質不良站日數高（AQI＞150、即紅色警示等級）國民中小學，已核定13縣市37所學校，以台中市10所最多、其次雲林縣6所，學校綠牆設置亦將於開學前陸續完成。

環保署表示，依國際針對清淨空氣綠牆改善空氣品質的研究成果顯示，垂直型空氣綠牆可降低二氧化氮（NO2）及懸浮微粒（PM10）濃度約40％及60％，環保署委託研究團隊初步測試減量結果亦與國際研究相當。另有研究指出，綠牆可降低教室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10％、臭氧(O3) 約30％，同時可降低室內溫度約1.8℃。

環保署指出，台中以南各縣市於東北季風盛行期間，常因背風面或擴散不良，導致空氣品質出現橘色提醒或紅色警示等級。為避免外汙染影響教室的空氣品質，環保署提出於教室走廊女兒牆外側花台設置懸垂式綠牆。藉由選擇具淨化空氣效益且低維護管理的植物，採混合各類植物的雞尾酒療法模式，組成天然綠牆屏障，攔截空氣汙染物。

由於綠牆是最自然且節能的淨化空氣設施，可同時達到改善教室空氣品質及綠化環境的效益，提供學童更友善且舒適的學習室內空間，執行成效未來可供教育部國教署參考。

環保署長張子敬表示，為強化校園空氣品質，將擴大推動「清淨空氣綠牆計畫」，環保署於今（28）日由空保處長蔡孟裕邀集各縣市政府及教育部國教署，辦理綠牆觀摩活動，讓相關單位瞭解綠牆淨化空氣成效。

環保署除持續補助有意願設置綠牆之學校外，同時將推動媒合企業與環保志工共同認養，針對不同汙染源，慎選適合的植物，並做好澆水施肥等養護工作，達到淨化空氣與美化環境的效果。

(中時 )