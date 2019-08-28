美國軍方發言人28日表示，美國海軍一艘驅逐艦當天在南海水域進行「自由航行」。

美國海軍第七艦隊發言人蒙森告訴路透：「美國海軍驅逐艦韋恩．E．梅耶爾號（Wayne E. Meyer）在南沙群島永暑礁和美濟礁12海里範圍內執行了巡航任務。」

在陸美關係緊張之際，美軍此舉料將進一步激怒大陸。

(中時 )