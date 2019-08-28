美艦又駛入南海爭議水域 22:072019/08/28 中時 楊明暐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國軍方發言人28日表示，美國海軍一艘驅逐艦當天在南海水域進行「自由航行」。 美國海軍第七艦隊發言人蒙森告訴路透：「美國海軍驅逐艦韋恩．E．梅耶爾號（Wayne E. Meyer）在南沙群島永暑礁和美濟礁12海里範圍內執行了巡航任務。」 在陸美關係緊張之際，美軍此舉料將進一步激怒大陸。 (中時 ) #美國 #海軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美大噸位兩棲艦 高調過台海 04:092019/08/24 焦點新聞 美艦穿越台海 首見兩棲艦艇 04:102019/08/24 政治要聞 055大驅南昌號 為啥不叫巡洋艦 04:092019/08/25 焦點新聞 人事異動站 8月16日至8月22日 04:092019/08/25 財經要聞 韓國瑜發言將只針對蔡英文 網友五字犀利點評 11:112019/08/25 政治 新武器暴增 陸媒：3~5年內追上美亞太軍力 21:252019/08/26 軍事 新營天鵝湖獨木舟和立槳免費體驗 28日起開放報名 10:352019/08/28 旅遊 美中關係緊繃 北京拒美軍艦訪青島 12:472019/08/28 國際 美中關係高度緊繃 陸拒絕美艦訪問青島 17:242019/08/28 軍事 國際熱門新聞 不讓川普連任！前Fed高官拋出大絕招 - 國際 廉航駕駛半空暈倒 幸賴休假機師出手救全機 - 國際 陸美貿易戰成持久戰 美陸各有何因應之道 - 國際 艾普斯坦性奴露面 要安德魯把話講清楚 - 國際 安卓備胎出爐？華為與俄羅斯合作計畫曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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