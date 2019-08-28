公視《我們與惡的距離》一口氣在戲劇節目男配角獎攻佔3個名額，包括林哲熹、洪都拉斯及溫昇豪，同獎項角逐的還包括蔭山征彥、龍劭華。洪都拉斯激動得差點崩潰，這是30多年來首次獲得戲劇肯定，他第一個時間就打電話給老婆報喜訊。

洪都拉斯感謝先前演出全民大劇團的舞台劇《同學會！同鞋～》激發戲劇潛能，也感謝《與惡》製作人林昱伶及湯昇榮、公視給他機會，安排他到電視台新聞部見習，讓他對演出「NEWS哥」角色有很大幫助，「更要感謝君陽導演調整我的演出風格，掙脫諧星的外殼成為關心宋喬安、李大枝的暖男，連我的女兒都稱讚」。

林哲熹(右)詮釋思覺失調症，醉後哭訴問曾沛慈「姐，為什麼是我」演技大獲好評。公視提供

曾沛慈以《我們與惡的距離》入圍戲劇節目女配角獎，她說「本來我想像中的畫面，是我自己一個人在家看著電視金鐘獎入圍直播，成為第一個知道的人。但因為最近剛好在唱片宣傳期，結果是剛剛錄影錄到一半，旁邊工作人員忽然一直對我使眼色。當時還想說『幹嘛！到底是要幹嘛？！』結果隔沒幾秒，她就跟我說「恭喜你入圍金鐘獎了」。當下我們正好在錄《型男大主廚》，現場城哥、Sandy再加上我一共有三個人入圍，所有的工作人員都跑來恭喜我們。其實我還來不及反應，再加上Sandy跟我說她很想哭，結果我反而更莫名的冷靜」。

她說，直到趕下一個通告，一跳上計程車，才終於有機會拿出手機，「一拿起來就看到我的手機裡已經有兩百多則簡訊，是從小到大一直到工作以來認識的朋友、前輩們全都發訊息來恭喜我，看到訊息的時候，我眼眶就莫名泛淚了，但同時也覺得自己哭點很奇怪，居然是在這種點到點的通勤時刻哭了；其實我真的沒想到自己會入圍金鐘獎，激動到語無倫次，我終於完成了一個夢想，可以在金鐘獎的紅毯上跟《與惡》的演員們大合照。非常謝謝這次的入圍，對我來說是一個非常非常大的肯定，真的很謝謝」。

林哲熹以《我們與惡的距離》入圍戲劇節目男配角獎，「真的很榮幸能夠入圍，特別是和一群非常欣賞的前輩一起入圍，很榮幸，也很開心《我們與惡的距離》和《奇蹟的女兒》都有很好的成績，不論最後的結果如何，身為演員我覺得能夠經歷這麼美好的經驗和作出值得驕傲的作品已經很滿足了」。

(中時 )