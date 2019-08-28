旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明日前在Youtube頻道稱，台北市長柯文哲比他還熟國台辦，網紅館長陳之漢今（28）日再次逼問柯，柯則說「國台辦是打過交道的對手阿，怎麼不熟？每年雙城論壇都辦到大家…」接著就沒再講下去。

針對蔡衍明說柯比較熟國台辦，柯文哲辯，蔡衍明自己講的，蔡在大陸還組織訪問團，而他現在連北京都進不了，不要抹黑抹紅，他也不需要每句都去回應。

柯說，國台辦是打過交道的對手，怎麼會不熟，每年雙城論壇辦到大家…，隨就沒再講下去。

至於為何一定要辦雙城論壇？柯文哲表示，還是要留一條線，台灣跟大陸已經沒有很多這種交流，像他還是派很多考察團去上海、杭州，所以說台灣真的不要義和團，看看大陸的貨櫃、倉儲，人家比我們好的，還是要誠實面對，如阿里巴巴總部、騰訊總部，他都有派局處首長去考察，把人家贏的、好的做筆記，台北也因此要開數據交易所，所以說你可不喜歡大陸，但你要了解大陸的優缺點。

館長追問，有沒有和國台辦、旺中一起三方會面、共商大計？柯文哲說「沒有，私底下也沒有，除了公開在上海論壇市有見面之外。」

(中時 )