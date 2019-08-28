美國富豪淫媒艾普斯坦月初在紐約監獄自縊身亡，但當局並未因此停止調查他遭控的罪行。現年35歲的女子薇吉妮亞‧羅伯茲‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre），27日在紐約指控，自己17歲時曾奉艾氏之命，被迫與英國安德魯王子發生多次性行為，她指安德魯「做過什麼心知肚明」，要他坦白把話講清楚。

朱芙蕊痛陳，她17歲時認識艾普斯坦的女友、賣淫集團老鴇兼老闆娘麥斯威爾，淪為性奴，「我的希望迅速幻滅，我的夢想被偷走」。同年，她奉老闆之命，被迫和安德魯在倫敦、紐約與加勒比海等地發生關係。當年兩人曾留下合影，面貌清麗，身材窈窕的朱芙蕊，渾身散發令中年男人難以抵擋的青春氣息，安德魯更把鹹豬手搭在她的纖腰上。

安德魯對相關指控始終否認到底。艾普斯坦7月被捕下獄後，安德魯極力與他劃清界線，但坦承艾氏2010年出獄後，不應繼續與對方碰面。安德魯也撇清，不曾經艾氏安排，接受未成年女孩提供性服務，甚至表示兩人相處時，不曾見過艾普斯坦犯下相關罪行。

朱芙蕊告訴英國媒體，第一次會面時，41歲的王子舞跳得極差，猴急抓她的屁屁，滿頭大汗。2001年3月兩人二度發生關係，當天她與另一名艾氏麾下的美女，一塊為王子服務，最後一次則是在加勒比海。朱芙蕊目前育有3名子女，正在撰寫回憶錄，相關人等恐怕都錯咧等。

(中時 )