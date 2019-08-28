資深演員、第48屆迷你劇視帝龍劭華，今年以大愛台《菜頭梗的滋味》、民視《雙城故事》兩部作品分別入圍男主角及男配角獎，雖然已經是金鐘入圍常客也得過獎，不過在開車時接到經紀人電話告知入圍金鐘獎時，他完全沒想到會兩項同時入圍，心情激動到喜極而泣，他笑說，還好當時車上只有他自己，不然真的很不好意思。

龍劭華曾說過自己人生志向就是演一輩子的戲，要演到自己演不動的那一天，這次入圍帶給他更多動力，也證明自己一直以來的堅持沒有錯，不管有沒有得獎，都會繼續下去。龍劭華感動地說，金鐘獎當天他會帶著自己的「幸運物」女兒陳璇一起走紅毯，也象徵自己對表演一貫的堅持與傳承。他非常感謝製作單位、投資方、播映平台以及評審給予的機會與肯定。

同樣以《菜頭梗的滋味》入圍女主角獎的徐麗雯激動表示，謝謝大家的恭喜和祝福，她還在很震驚狀態裡，由於今天剛好是她兒子小海龜剛滿三個月，她接到消息的當下正與老公在忙送油飯，因為一整天沒吃東西所以正在吃拉麵，當下心想：「哇！這是我最後一碗澱粉了！」她說自己心情很複雜，因為距離上一次入圍金鐘獎應該已有10年左右，除了謝謝經紀人、媽媽媽、製作人和導演，也深覺兒子是福星，他一生下來後，她就獲得金鐘入圍肯定，也很謝謝評審終於看到她的努力了，這一路走來，說順利也算順利，但也的確滿辛苦。

她說知道消息的時候，突然雞皮疙瘩都起來、頭皮一直發麻，連手機也拿不住掉地上，撿起來後還是無法打字，因為眼手對不到焦，「真的非常感動開心，本來沒想過今年會入圍，尤其懷孕之後少有戲劇案子，只有短的。壓根沒想到今年金鐘會有入圍可能，沒想到在我最沒意會到金鐘這件事時，它就降臨到生命裡。」

《菜頭梗的滋味》男女主角龍劭華、徐麗雯都入圍金鐘獎。（大愛台）

她也很感謝一起拍戲的龍劭華，「跟龍哥對戲有很多火花，他讓我自在、也很真實」。由於該劇入圍多個獎項，她恭喜整個劇組，很開心龍劭華和謝瓊煖都入圍了，「尤其是我很愛的瓊煖姐，我是她的粉絲！」

她這一年沒拍戲的日子裡，除了沈潛，也更確認自己有多喜歡演戲，此外，並同時完成新戲劇本，預備明年初或中開拍，「所以金鐘入圍祝福，對現階段的我來說算是很好的里程碑，足以支持我演一輩子的戲，且支持我也許將來朝其他路線拓展開來，真的很感謝！」



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