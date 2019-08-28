正在莫斯科郊外茹科夫斯基市進行的2019莫斯科國際航空航太展覽會上，首次靜態展示的俄羅斯5代戰機蘇-57受到媒體的包圍，陸媒發現蘇-57的製造工藝與先前俄製戰機相較，其外表處理較為平滑，但其機腹彈艙的艙門卻露出未合縫的缺點，而這種不夠平滑表面的缺陷可能會影響其隱形性能。

陸媒《環球時報》指出，作為首次對公眾靜態展示的本屆航展明星展品蘇-57被各國記者團團圍住，各種攝影器材不停對準它按下快門。在近距離觀看蘇-57時發現，它一反西方描述的「俄製武器做工粗糙」的刻板印象，外表處理得平滑，但在細節上似乎也有改進的空間，例如機腹彈艙的艙門看上去並不算嚴絲合縫。

俄製第5代隱形戰機首次在莫斯科航展進行靜態展示。（圖／環球時報）

俄羅斯《觀點報》稱，俄空天軍已經訂購了76架蘇-57作為新一代主力戰鬥機，這是它在本屆航展上備受關注的原因，此外則是這次還展出未來出口型號蘇-57E。俄新社也報導，俄總統普丁和土耳其總統埃爾多安當天共同出席莫斯科航展開幕式，埃爾多安在參觀蘇-57時還詢問：「可以買嗎？」普丁微笑說：「可以買。」

報導說，除了蘇-57，蘇-30SM、蘇-35戰鬥機、「獵人」重型攻擊型無人機、伊爾-78M-90A空中加油機等俄軍主力裝備也一併亮相。此外還很意外地發現外形科幻的蘇-47「金雕」技術驗證機也出現在航展現場。這種採用前掠翼設計的特殊戰機在21世紀初曾被認為是俄羅斯未來戰鬥機的標杆，不過該機僅停留在了技術驗證機階段，沒有能真正服役。從外形上看，它保存得相當不錯。蘇-47與蘇-57同場亮相，不禁讓人感歎，畢竟它在研製和試飛中累積的豐富經驗為蘇-57等新一代戰機提供了重要幫助。

此外，俄羅斯還展示了太空領域的成就，其中核動力航太貨運飛船實物模型首次公開亮相。它將用於在深空探測項目中輸送物資，能在未來建設外星基地時發揮關鍵作用。

(中時電子報)