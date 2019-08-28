台北畜產公司總經理一職懸缺近3個月，公司將於9月4日開臨時董事會，由董事長葉文忠提名前總座姚量議回鍋，據悉已獲柯文哲批准；對此，姚量議今大方證實此事。不過，姚在柯文哲今年初的南部行、大甲媽遶境，居中牽線產業座談，由於北市府投資的六大公司，長期被視為酬庸單位，即便姚形象專業，此次人事案仍引發矚目。

姚量議去年中以「完成階段性任務」為由閃電請辭，轉任中央畜產會副執行長。但柯文哲今年4月開始在中南部趴趴走，姚被直擊多次陪同、牽線產業座談，時隔2個月，即傳出姚可能回鍋，當時姚態度低調，如今畜產公司9月的董事會討論事項，卻已寫明「擬聘姚量議先生為本公司總經理」。

除了姚量議回鍋被貼上酬庸標籤外，畜產公司也被質疑管理亂象叢生，如何重新整頓，成為姚量議上任後的首要任務。知情人士指出，公司近年出現不少「幽靈員工」，不做事乾領薪水，人多到連哺乳室都被悄悄改為辦公室，「1年多花公司數百萬，到底有沒有做事，大家心知肚明」。

更荒謬的是，還傳出有人把自家狗養在公司樓頂，多年來雖數次遭檢舉，高層卻無動於衷。記者實地走訪該處，鐵門貼兩張告示，一張寫明「機房重地，非相關人員請勿進入」，但另一張卻貼有「內有惡犬，請勿私自開門」，十分諷刺。

「我是不是酬庸，大家會看得很清楚！」姚量議表示，自己是「雞二代」出身，長期在相關產業工作，對於畜產政策也有一定的了解，職務可受公評，上任後將積極推動市場現代化，並配合市府舉辦活動，強化國產畜禽需求，姚也透露柯文哲約在8月初與他接洽。

對於人事案，北市市場處長陳庭輝說，一切以專業為考量，姚量議具備家禽專業、即刻上手兩項優勢，但仍待9月臨時董事會後才能下定論；至於管理問題，陳庭輝說，將派人前往查看，若屬實將要求公司改善。

(中時 )