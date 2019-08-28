新聞龍捲風

鴻海創辦人郭台銘陣營公布「調和式民調」，其中蔡郭對決，名嘴陳揮文覺得奇怪，國民黨的韓國瑜跑去哪了？他強調，蔡郭對決並不會發生，郭出來選，韓國瑜還是會拚2020，甚至會讓郭再輸一次。

郭台銘陣營公布「調和式民調」，若2020總統選戰，蔡英文對上韓國瑜，蔡英文勝韓國瑜9.1個百分點。若國民黨「換瑜」，改推郭參選，贏過總統蔡英文0.4%，且在誤差範圍內。

陳揮文在中天政論節目《新聞龍捲風》不禁虧說，調和式民調讓他長知識了，他書讀得少才會這樣，郭幕僚不斷講調和式民調，永齡基金會甚至直接公布調和式民調，指蔡郭對決，郭勝蔡，陳揮文質疑，蔡郭對決，韓國瑜跑去哪了？選票上面絕對會有韓國瑜，沒有韓國瑜，國民黨就慘了，所以蔡郭對決並不會發生。

陳揮文指出，即使郭台銘出來選2020，韓國瑜還是要拚2020，讓郭再輸一次。不管郭出不出戰，柯出來或郭出來 這不是我們可以決定的，也不要拜託郭不要選，郭要選就讓他選，陳揮文強調，自己不會罵郭，看看郭會拿幾票、韓會拿幾票，就讓郭再輸一次，這是郭的自由，和誰合作都尊重，但不要因郭的參選與否，亂了韓國瑜和國民黨的步調。

(中時電子報)