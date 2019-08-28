台北市六大公司長期淪為政治酬庸單位，柯文哲檯面上喊話「肥貓太多、要清一清」，一度祭出新制度，杜絕濫發獎金的沉痾，私下卻不斷將護主有功的柯家班往六大公司送。柯文哲有臉說小英身邊的人多貪汙，卻沒嘴說自己身邊的人多酬庸，他自己才是最肥滋滋的「政治肥貓」！

柯文哲左批國民黨搞密室協商、右轟小英身邊的人多貪汙，罵人罵得震天響，自己也說得一口「公開透明」，但翻開近年六大公司高層人事，不是血統純正的柯家軍，就是柯文哲的同學朋友，「柯家軍」彷彿加官進爵的保證書。

其實，即便是「有關係」的人，但如果有專業，被進用也無可厚非，如柯文哲自己就說過，施政應該符合「民意、專業、價值」。只是，從六大公司各個人事案看來，論專業，部分人選勉勉強強碰得到邊，但像是李文宗擔任北捷董事長就被質疑沒專業，乃至於「六大公司人事安排的價值所在」，恐怕只有柯文哲本人才回答得出來。

公家資源來自人民的納稅錢，柯文哲號稱4年來幫台北市還債530億，自詡「政壇還債王」，卻絕口不提把市政資源當作獎賞柯家班的荒謬，柯文哲常說「錯誤的決策比貪汙更嚴重」，不知柯家班的人事決策，有沒有比貪汙更嚴重？

(中時 )