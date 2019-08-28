上海好市多開店4小時就大爆滿到緊急關店，讓見識過喪屍隊伍的台灣人也瞠目結舌。現在上海好市多的商品標價一一曝光，台灣好市多控比價後發現，難怪狼性堅強的陸大媽好瘋狂。其中， 熱銷前3名的愛馬仕包、貴州飛天茅台和當天生鮮豬肉，因為物美價廉，難怪統統秒殺賣光光。

陸媒報導，上海Costco昨開幕造成轟動，與3件商品大有關係。包括開價10萬多元人民幣(約新台幣43.8萬)的3款愛馬仕包、要價1千多元人民幣的貴州飛天茅台，及當天的豬肉生鮮商品，價格超過想像省很大，難怪秒殺賣光光。

媒體盤點分析，Costco大受上海人歡迎，價格具有吸引力是主因，一般商品價格平均低於市場價約3到6成左右，食品類價格則低於一般市價的1到2成，難怪上海市民瘋狂搶購。

其實還沒開幕前，大陸網友已熱議如何辦卡，並多方比價好市多商品，不論食品、酒類、精品、奢侈品、玩具類都有獨特的優惠價格，售價比台灣或美國還要划算。

◎酒類商品

飛天茅台酒成為最大賣點。酒精濃度53度，在外價格被炒作甚高，Costco售價幾乎折半，還比官方報價少了1元（約4.4元新台幣）。不過，台灣好市多似乎沒販售此商品。

酒精濃度53度的「飛天茅台酒」，外面價格被炒到1瓶2400元（約1.06萬元新台幣），Costco售價幾乎折半，有大陸網友表示，家中派出6人搶購貴州飛天茅台酒再轉售，大賺了一筆酒錢。不過，台灣好市多似乎沒販售此商品。

◎精品、奢侈品

推出愛馬仕包，顯見好市多看好上海人身價可以豪邁出手。最受矚目的3款愛馬仕包，開價10萬多元人民幣(約新台幣43.8萬)，台灣好市多沒賣過這樣高檔的皮包，顯見上海人出手比較大方。

◎生鮮肉品

牛肉塊每公斤89.9元（約399元新台幣）是重點商品之一，有消費者昨天第一時間在微博分享購買心得，坦言「Costco牛肉質量真好……完勝sam的rib eye，連店裡的熱狗都仿彿好吃點。」

外灘TheBund指出，Costco從1999年就計畫進入大陸，直到2014年10月他們與阿里巴巴合作，在天貓國際開了店，開賣科克蘭的食品和保健品，目的就是為了試探、了解大陸消費者的喜好和消費習慣。

3年後， 2017年9月Costco又開了天貓官方旗艦店，商品種類指數級跳躍，粉絲數短時間內超過了21萬。此次閔行實體店，從選址到選品，Costco都經過長時間慎重考量，難怪可以一舉打響知名度。

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(中時電子報)