網紅館長陳之漢今（28）日在直播中「拷問」台北市長柯文哲的兩岸政策，柯竟脫口而出說「兩岸政策就一天混過一天」強調面對鏡頭（指大陸）時要保持微笑，但其實該準備還是要準備，還說「我哪裡親中，我是表面友中，跟大陸Say Hello！」

館長問及，年輕人普遍反共，你到底是支持中共還台灣主權？柯文哲表示，他是「親美日友中」，台灣戰在美國這邊，但也不需跟中共逞口舌之快，像以色列就是好例子，台灣的經濟國防要更強，若像義和團「扶清滅洋」也沒用，他希望台灣別整天打嘴砲。

「說我親共，這是貼標籤，我很氣！」柯文哲7pupu說，他哪個地方或你講個例子說他做了對不起台灣的事？他頂多打嘴砲，深綠硬要貼他標籤。他也說，台灣當然是個國家，只是不正常，只有全球2％國家認同台灣，所以他很務實，該準備還是要準備，台灣要明治維新，不是義和團。

柯主張，兩邊要求取平衡，蔡英文總統的戰略是完全押注美國，那台灣戰略就要大幅調整，一定要求簽FTA自由貿易協定，並把台灣併入美國的經濟體系，選邊站就要徹底，然後一定要進以日本為主要的「RCTPD」貿易，這樣才能撐住，否則押注美國，經濟又被封鎖，就完了。

柯說，他對台灣軍事防衛的戰略有意見，與其花1.6兆元買F–16V戰機，給美國繳保護費，還不如花1000億元去買無人機、無人潛艦等載具，或像以色列一樣發展網軍。

館長問，若中共軍機頻頻繞台，會像國民黨一樣裝看不到？柯文哲表示，按照《孫子兵法》上兵伐謀，避免是最好，若不行就找兄弟、與美日連結，再不行「我就要跟你一起飛」，最差的情況是「攻城最下」，不小心「按」下去就糟了。

不過，柯也說，台灣沒想像那麼危險，美國現階段還是很在意台灣是第一島鏈，且認為不能丟，所以第七艦隊一直來，不相干的德國也來，美國意思就是跟大魯講「這還是我地盤！」但台灣要有把握48小時沒被打下來，且要防止「斬首戰術」，所以該繳保護費還是要交。

他也強調，政治人物頭腦要清楚該怎麼做就怎麼做，不要太過操縱情緒，如大陸也在操控，習近平沒想像中穩定，現在香港對習近平的壓力就很大。

(中時 )