住在埼玉縣的大陸籍男性利用大陸手機APP平台「皇包車」，招攬以大陸觀光客為主的租車顧客，提供非法營業的白牌車(拿自用車當計程車)接送機等服務，26日被千葉縣警方以違反《道路運送法》嫌疑逮捕、送檢。

千葉縣警28日發布消息指出，這是第1次逮捕到提供白牌車包車仲介服務的嫌犯。皇包車APP在東日本有數千人登記當司機，26日被逮捕的34歲嫌犯負責管理、聯絡司機。

他自2018年3月至10日至少19次安排無營業執照的白牌車收費接送機。千葉縣成田國際機場警察署從白牌車的組織內收押了有「皇包車」商標的T恤、貼紙、智慧型手機等。

這項中文包車服務對訪日的大陸遊客而言，可以不用擔心語言、交通等問題而大受歡迎。現在日本全國的機場和觀光景點都有皇包車和日本計程車搶生意。

警方指出，租白牌車不僅違法，也會有安全上的顧慮，故日本各地警察正在加強取締中。

(中時 )