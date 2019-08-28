今（28日）美食外送平台UberEATS的外送員因不滿新的獎勵機制，因此在Facebook及LINE群中發起罷工，揚言會讓UberEATS感到受影響，而在昨傍晚時份，UberEATS也發出聲明表示平台持續正常營運，也沒有感覺到上線接單的外送員有減少，對於不滿外送員也正在了解其個別狀況，但目前的罷工行動並未對UberEATS造成影響。

而在昨的罷工活動中，有不滿的外送員更在Facebook上揚言會聯同更多的外送員，特別在中午時間，各下至少5份訂單，企圖讓「短視近利」、不參加罷工的外送員忙翻以外，更會給予劣評，UberEATS就表示，此次對於新獎勵機制的外送員只是少數，對機制不滿可透過客服管道或是服務中心表達意見，以利針對個別問題進行了解，並且給予適當的說明和幫助。

從別家美食外送平台換到UberEATS的黃先生就表示，因過去的平台機制單一，而且有規定上班時間，等同一份正職一樣，所以後來才換到可隨意選擇上線接單的UberEATS，而過去他都利用正職上班外的時間來進行外送，平均一個月都可賺到2萬元當作額外收入，但新機制出現後，因為有時候礙於有正職工作，所以導致難以達到新的獎勵機制標準時，收入也相對減少，對把此當作兼差的外送員來說不太公平，也失去當初換平台的用意。

不過UberEATS就表示，新的獎勵機制其實是根據外送員的上線時間及接單比例而定，並不如其他報導所說至少「3天達到75趟」，最低也有20趟的獎勵機制，所以這並不是為了為難外送員而設的標準，在聲明裡也指出「新推出的獎勵機制依照平台的供、需情況，為不同接單習慣的外送員設計出的個人化的獎勵方案，但是不影響基本的接單車資計算。」

而UberEATS也希望外送員對於收入有變化時，能夠直接與客服聯絡，平台會給予幫助及說明，不過黃先生就對此表示，過去也有聯絡過UberEATS的客服，但一直不是沒有回覆，就是只有官方說詞，對於兼差的外送員收入減少，根本起不了任何作用，也讓黃先生萌生出乾脆回到固定外送平台服務的想法。

(中時 )