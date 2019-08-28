內政部長徐國勇今晚在臉書貼文，引述媒體報導，高雄市長韓國瑜今日在市府治安會報上指出，18 歲以下吸毒者佔吸毒人口約52％。徐國勇說，事實上，未成年人吸毒均僅1％以下！韓市長的反毒決心我們絕對支持，但請確實、謹慎發布訊息，以避免錯誤資訊造成外界誤解及不必要的恐慌！

徐國勇表示，依據警政署調閱相關近年統計數據，2017 年查獲施用毒品總人數為 4 萬 8,735 人、2018 年為 4 萬 7,651 人，另 2017年查獲未成年人施用毒品人數為為 191 人、2018 年 為 174 人，分別占施用毒品總人數 0.39％、0.37％，均未達 1％，且呈現下降趨勢，均沒有52％這項數字！

徐國勇強調，蔡政府上任後，行政院與六大系統共同推動「新世代反毒策略」政策目標及各項反毒工作，且警政署持續推動「安居緝毒專案」，及結合暑期「青春專案」，皆能有效防制毒品犯罪、強化全民反毒意識，打造學生安心、家長放心、社會清新之生活環境！

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(中時 )