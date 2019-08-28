館長陳之漢今（28）日於直播問台北市長柯文哲，若鴻海創辦人郭台銘不選，剩下蔡英文總統和高雄市長韓國瑜1對1，會支持誰？柯文哲聞後立刻說「投票日那天我會去郊遊！」並說，就很氣，他不喜歡看到這種局面，這選舉會變成Dirty（骯髒），丟泥巴就好了。

柯文哲表示，台灣除了藍綠，還是要有選擇是國家治理，不要用意識形態，藥用務實地理性對話，不是「扁維拉、馬維拉」互丟泥巴就過去，他希望的台灣是有效率的正常國家，但現在政府效能很爛，例如申請什麼還要收紅包，不過北市府會比其他縣市好很多。

至於是否確定不選？柯說，他從頭到尾就沒說要選，他很不想選，但還是有準備，重點不是會不會選上，而是上了會不會做得好，兩黨候選人本來也可以給他選，結果卻是草包和菜包，因為沒有第3個選擇就是打藍綠泥巴戰，有第3個還可以理性討論當選後，台灣會變怎麼樣。

館長問是否確定支持郭台銘？柯文哲說，不要說確定，他只是希望台灣除了藍綠、仇恨跟恐懼的對決外，能有希望，但若芒果乾（亡國感）1對1發大財，一定是小英贏，他很清楚韓國瑜太可怕了；不過郭台銘還是要準備模擬考的題目，就是當總統後要怎麼處理；至於小英也有死穴，就是妳連任後要怎麼改善和大陸關係？

館長追問「會不排除和民進黨合作嗎？」柯回應，不是啦，他可以跟任何人合作，但要講當選後台灣會變怎樣，一例一休、年改還要繼續下去？私菸案也只是冰山一角，重點是態度，他對小英曾有很大期望，她做不好就忍不住罵，2016年他也全省幫小英助選。

柯直言，如今川普怎麼修理習近平，習近平就會怎麼修理小英，大陸會開始陸續停小三通、課徵關稅等。

(中時 )