台中市長盧秀燕28日代表市府接受世界華人台中市工商婦女企管協會、世界華人工商婦女企管協會華鳳分會，捐贈兩輛消防警備車表示，台中市很晚升格為直轄市，受中央財政收支劃分法制約，財政受限制，北高兩市升格早，台中市只有一百多億舉債空間，法令不同造成「一國三制」，需民間資源，推動學校建設、路平、社福、托育等政策要繼續堅持。

世界華人台中市工商婦女企管協會及世界華人工商婦女企管協會華鳳分會積極投入公益，28日聯合捐贈台中市政府2部消防警備車，提升台中消防救災能量。

盧秀燕表示，感謝協會為市府充實消防設備，市府將把這份愛心發揮最大功能，希望一起努力守護市民的安全。

她也對財政問題鳴不平，強調台中市很晚升格為直轄市，並受到中央財政收支劃分法的制約，財政有限，但市府推動學校建設、路平、社福、托育等重要政策，除了市府努力，希望透過社會的幫助。

消防局長曾進財指出，世界華人台中市工商婦女企管協會及世界華人工商婦女企管協會華鳳分會，捐贈消防局特搜大隊西屯分隊及第六救災救護大隊南屯分隊消防警備車各1輛，希望藉此拋磚引玉，吸引民間更多力量。

(中時 )