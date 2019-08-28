「室戶廢校水族館」校園的游泳池用來養鯊魚。(黃菁菁攝)

「室戶廢校水族館」共養了50種類、上千條的魚等。(黃菁菁攝)

廢校昔日的洗手槽也變成魚池，有蝦子、螃蟹等供小朋友觸摸。(黃菁菁攝)

位於高知縣室戸市的「室戶廢校水族館」於2018年4月開幕，開幕第1年的訪客就達到17萬6千人，今年8月底將突破25萬人。椎名小學於2006年因人口減少而廢校，荒廢逾10年的校園卻因將廢校改造成水族館的點子而重新恢復生氣，小孩們天真活潑的笑聲也再度縈繞在校園裡。

廢校水族館共養了50種類、上千條的魚等，與其他水族館不同的是，展示品幾乎都是當地漁夫用定置網補撈到的魚，或是水族館職員自己釣的魚。最大特色是25公尺長的游泳池，以前是小學生上游泳課用的，現在裡面則養了鯊魚、鯖魚、海龜等供遊客觀賞。

水族館內的裝潢設計幾乎保留了學校的原貌，教室、走廊、實驗室都和以前一樣。室內的陳設、設備也幾乎都是利用學校原有的器材。例如，一進門的鞋櫃裡，擺設著水族館的周邊商品，有海龜的徽章、魚拓海灘鞋、絨毛玩具等。

走廊裡各處貼著小朋友的書法、海報，剪報等，仔細一看內容全是介紹和魚有關的知識。教室、圖書館裡有許多海洋生物的書籍，還有海龜、鯨魚骨格標本等，黑板上也有用粉筆字寫的介紹。

各樓層教室走廊上的長型洗手槽裡有養金魚的，也有養海參、海星，以及蝦子、螃蟹等甲殼類供小朋友觸摸，近距離觀察其生態，連跳箱都變身為魚缸。

這座水族館對小朋友而言，是熟悉的地方，也是可以更近地接觸海洋生物的地方，對大人而言則像是懷舊之旅，除了看魚外，還勾起許多兒時的回憶。

這水族館是室戶市利用日本政府的補助金，花5億日圓(約台幣1億5千萬元)改建後，委託給非營利組織NPO法人「日本海龜協議會」負責營運。

當初的目標是開幕第1年旅客達4萬人，沒想到第1年就突破17萬6千人，預計今年8月將突破25萬人。水族館的營業收益扣掉營運成本後將用在保護海龜上。

(中時 )