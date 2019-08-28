台中市環保局28日啟動「袋動台中、減塑綠城市」二手袋循環回收站，朝百家目標前進。（盧金足攝）

台中市環保局28日啟動「袋動台中、減塑綠城市」二手袋循環回收站，蒐集民眾家中閒置且堪用紙袋、不織布袋及環保袋，提供消費者免費借用，使用完畢又可再捐出，循環再利用；目前已有家樂福量販店、里仁超市、愛買豐原店等28家，共89家門市響應設點，今年朝「百家齊放」目標邁進。

環保局長吳志超表示，去年起與一中街特約飲料店及學校合作，推動「愛心飲料提袋借用回收站」，深獲民眾好評；截至今年8月愛心飲料提袋借用達8538人次，成效良好。

目前已加入二手袋循環回收站計畫的知名企業包含家樂福量販店、里仁超市、愛買豐原店、台灣迪卡儂、佑全／健康人生藥局、統一有機特約店公館店、大潤發忠明店等28家，旗下共89家門市響應。

為減少廢棄物產生，促進回收再利用，市府去年7月底試辦將廣告旗幟布列為一般廢棄物回收項目，累計至今年8月，已回收3.8公噸廣告旗幟布，透過資源回收志工隊，將廣告旗幟布加工，製成環保提袋與杯袋等文創用品。

(中時 )