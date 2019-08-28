談到提升防衛戰力，國防部長嚴德發今晚表示，守護國家安全是國軍職責，最近二個月，美方分別同意供售我國M1A2T戰車、F-16V（BLK70）戰機，這是國防部爭取10多年，才獲得供售的防衛作戰關鍵性武器；此外，在政府支持及國軍官兵努力下，「國機國造」、「國艦國造」也都獲得具體進展，首艘國造潛艦已啟動建造階段，將在民國113年下水，新式高教機也預計今年9月26日出廠、明年6月首飛，代表我國整體國防實力，守護自由、民主的防衛戰力將大幅提升，積極展現自我防衛的決心。

嚴德發是今晚與媒體餐敘致詞時作上述表示。

嚴德發還說，曾有媒體提出質疑，在災害防救方面，國軍為什麼要做這麼多？答案只有一個，國軍是國家安全的捍衛者，是民眾安全的守護者，當危難來臨，國軍希望透過最堅強的整備、最即時的救援，讓民眾看到迷彩身影能夠安心，將災損降至最低，儘快協助民眾，恢復正常生活，這也是國軍守護家園的具體展現。

(中時 )