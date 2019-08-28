屏科大設置「森林養蜂場暨段木香菇場」人才培訓基地，教導學生及部落族人學習在森林中養蜂。（潘建志攝）

屏科大設置「森林養蜂場暨段木香菇場」人才培訓基地，教導學生及部落族人學習在森林中種植段木香菇。（潘建志攝）

屏東科技大學推動林下經濟人才培訓，在學教設置「森林養蜂場暨段木香菇場」人才培訓基地，教導學生及部落族人學習在森林中養蜂及種植香菇。由於森林未受汙染，生產的蜂蜜及香菇安全性及品質都極高，可帶動原住民部落經濟發展。

森林系教授陳美惠17年前開始帶動生態旅遊，接著又發展林下經濟，希望能夠發展部落及社區的在地經濟。目前林下經濟推廣的是金線蓮、蜂蜜、段木香菇3種產品，其中養蜂和種香菇需要較高的門檻，因此在屏科大設計場地來教學。

蜜蜂是維繫生態平衡及授粉的重要物種，近年因農藥使用超標導致大量死亡危機，森林是蜜蜂最全安的生存場所，又能提供高品質、無汙染的蜂蜜，去年成立森林養蜂小組，至今已有25名位師生及6名部落族人成為專業蜂群管理師。

陳美惠說，林下養蜂除了採咖啡等原鄉作物的蜜外，還有賊仔樹、實茱萸、台灣苦櫧等蜜源，和一般市面上的蜜非常不同。林下養蜂100個蜂箱，半年可採收3000公斤的蜜，可賣300萬元，另外還有蜂王乳、花粉、蜂群可販售，經濟價值極高。

段木香菇則是以殼斗科植物，及楓香、杜英等木頭適合栽植，不過目前面臨木頭來源不足的問題，未來希望和林務局合作取得合法段木，種植出的香菇也和太空包香菇不同，味道更香更濃郁。

(中時 )