屏東縣政府去年推出「小黃公車服務」，為了降低空車率，9月起將原有5條服務路線調整為4條，並增設3站，10月起也將增設量販店、市場、公園等停靠站點，並啟用APP預約及一卡通付費等服務，希望讓長者搭車更方便。

縣府去年在屏東市郊推出小黃公車，有機動性高、可進入狹小道路的優勢。不過5條路線大洲、玉成、大湖、老潭頭、崙上僅大洲線載客量較高，截至今年7月總搭乘僅2510人次，因此被審計室點名應全面檢討。

為了改善空車率，縣府檢討後整併路線為4條，分別為「701大洲線」、「702玉成線」、「703大湖線」、「705老崙線」，「705老崙線」增設三座屋、長治衛生所、單座屋等站，以長輩日常需求為出發，串連社區長照關懷據點、里民活動中心、廟埕、醫院、縣政府及屏東轉運站等。

每輛巴士皆裝設LED車燈顯示路線名稱，提高辨識度，並全面更新站牌資訊，讓民眾一目瞭然。4條小黃公車路線周一至周五每日營運10班次，周六營運6班次，可上屏東縣政府交通旅遊處網頁查詢。

交旅處長黃國維表示，為了配合長者生活，10月起將增加量販店、菜市場、公園等停靠站，並設計簡易APP提供預約，能全面融入長輩生活。

(中時 )