台北市長柯文哲今（28）日晚間上館長陳之漢直播時，被問到台灣民眾黨為何容許雙重黨籍，柯文哲也嗆聲，他主張民眾黨是柔性政黨、非剛性，他就是故作清高、吃人家豆腐，因為別人不敢，態度就是侵犯性，不好的人進來又怎樣？要留言po文隨便你！

柯文哲說，他還是主張是民眾黨是柔性政黨，不是剛性政黨，他也是吃人家豆腐，因為藍綠不敢、不會允許，他就故作清高，可以雙重黨籍，而他的態度是侵犯性的，打仗喜歡上刺刀、近身肉搏。柯還反問「不好的人進來怎樣？」，強調「入黨從寬，幹部從嚴」，你要留言po文隨便你，要稱他是「叉燒包、外白內紅」要罵都給罵。

針對粉專掉了近10萬名粉絲，柯文哲坦言，政治還是情緒比理智強，但做為領導人，理智要比情緒強，要知道國家要什麼，不是煽動人民情緒，像急診室有家屬、主播跪著哭，跟他拜託裝葉克膜，但外科醫生的水準就是繼續做，裝了也不會活，所以是就是、不是就不是。

柯也感嘆，他從2017年9月起，每天被打，但心存善念、盡力而為，是非對搓自己心裡知道，當今國際社會有些話不能公開講，如世大運就有很多內幕，講的就哽咽、很甘苦，當初面對外在壓迫下，國內沒人幫忙應付大陸，大陸說不爽就要整隊回國，但最後還是讓小英風光上台，質問蔡英文「東亞青運辦給我看啊！」

至於蔡總統說台灣是亞洲四小龍之首，柯說，不用講太多，老百姓所得不平均，前10％的人占40％財富，社會福利要偏弱勢，人民不爽還是要面對，經濟不好國防就負擔不起，但美國要你買軍備還是要買。

直播中也出現插曲，由於許多網友要求館長硬起來，繼續逼問柯文哲兩岸立場，館長突然暴怒，咆哮「是要叫我硬起來打手槍嗎？難道要我說市長你現在給…」柯文哲聽到館長飆罵髒字，在旁不停「哈哈哈哈哈」大笑。

最後，柯文哲被問到8個月來做了什麼，柯也細數北是雙語學校去年上線13個，今年9月有53％學生有公共化非營利幼稚園，老頭子可以搭計程車刷悠遊卡，公宅持續蓋了1.2萬戶，大灣北段也處理了，現在還有內湖五期，並像館長說「我可以列清單給你」，館長在直播結束也送柯文哲一盒蜂蜜，柯驚呼「高級品耶，多謝！」隨後離去。

(中時 )