屏東縣政府推動「大專青年學生公部門暑期工讀暨圓夢計畫」，患有自閉症的歐璥鋑（右）申請計畫到偏鄉演出木箱鼓，能和更多人分享鼓聲非常開心。（潘建志攝）

屏東高中戲劇社獲得19屆花漾年華青少年戲劇節全國冠軍；患有自閉症的歐璥鋑一圓到偏鄉表演木箱鼓的夢想；愛畫畫女孩唐孝瑄將屏東的景點及街景入畫。他們都因獲得屏東縣政府推出的青年學子圓夢計畫，得以完成夢想。

屏東縣政府推動「大專青年學生公部門暑期工讀暨圓夢計畫」，已邁入第5年，今年進用200人進入公部門參加暑期工讀，並核定通過19件圓夢計畫，27日舉辦成果展，讓大家一起分享。

屏東大學視覺藝術系唐孝瑄喜歡畫畫，今年再次申請計畫，將屏東街景、景點，如墾丁、小琉球、潮州燒冷冰繪成壓克力畫、油畫、素寫。她說畫畫的材料費很貴，感謝有計畫幫她圓夢，未來希望能夠開畫展。

患有自閉症的歐璥鋑小五時接觸到木箱鼓，開啟音樂之路，他除了多次榮獲國內心智障礙者才藝競賽音樂獎項，還考了14張街頭藝人證照，希望讓更多人聽到木箱鼓的樂音。這次他申請計畫到偏鄉演出，能和更多人分享鼓聲非常開心。

屏東高中KUSO愛演戲劇社申請計畫，參加19屆花漾年華青少年戲劇節，以《菲凡的戲劇》獲得全國冠軍，學生們都非常開心。副縣長吳麗雪表示，透過政府部門工讀機會，讓學生們提早進入職場累積工作經驗；也藉由圓夢計畫讓年輕人實踐創意，完成夢想。

(中時 )