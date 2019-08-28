郭柯王8月23日合體結盟，看似有意共同拚2020總統大選，如今又出現一個親民黨主席宋楚瑜考慮加盟，這些大部分從國民黨跑出去的「復仇者聯盟」們，但他們的結盟，可能導致民進黨繼續執政，讓兩岸陷入不穩定關係，這樣他們究竟是為了各自盤算的利益，還是真心想為中華民國好？

★初選敗將+逃兵 怨念重重

鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平，一個人是國民黨初選敗將，一個人是初選逃兵，初選結束後，即便可能導致國民黨挫敗，至今還不放棄要參選，彷彿就像是要宣洩對國民黨初選不滿的「復仇者」。

另外一位復仇者，是很早以前就因為選舉糾紛而離開的「復仇者大前輩」宋楚瑜。宋楚瑜過去就曾因為跟國民黨提名的連戰不合，出走創立親民黨，如今這位大前輩，難道又要為了拚親民黨一口活路，重新加入「復仇者聯盟」的行列了嗎？

★要報一箭之仇 有何理念

這些復仇者們，不約而同的找上那個也已經跟民進黨撕破臉的「綠營復仇者」台北市長柯文哲結盟。這群因為兩大黨而生、充滿怨恨的「大聯盟」，真的是有心為中華民國好？還是心裡只想著要報一箭之仇呢？

他們口口聲聲要打開台灣政壇的第三條路，但這條路難道是建立在他們的私怨之上嗎？靠著他們的怨恨所開出的第三條路，對台灣人民真的有利嗎？除了對於藍綠的不滿之外，他們這群人到底有什麼共同理念、共同價值，可以互相分享，共同實現的？

★結盟最大效益 綠續執政

郭台銘參加黨內初選時，開口閉口中華民國，也說過為了中華民國好，就是要下架民進黨，不過他們目前結盟最大的效益，卻是裂解藍營，最終可能會讓民進黨繼續執政，那怎麼還會以為自己現在的做法是在「幫助中華民國」呢？

(中時 )