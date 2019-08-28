依據台灣競爭力論壇昨公布2020大選最新民調，在8月23日後，在柯文哲與王金平共挺郭台銘的情況下，郭的支持度反從22.4％下跌至20.9％，蔡英文與韓國瑜的支持度則上升至3三成以上，分別增加了2.8個百分點、3.3個百分點，顯示民眾對柯王的支持無法順利轉換成郭的選票。

▲學者提醒 郭董別傻了

台灣競爭力論壇昨公布三方對陣與四方對陣的民調結果，文化大學國發所教授龐建國直言，不需要求神問卜或算命，請郭董相信客觀公正的民意調查，如果此時此刻還有身邊的人要勸進郭、鼓勵參選，這些人肯定不是愛護郭，而是要藉郭的參選撈一票，「別傻了，郭董！」

台灣競爭力論壇執行長謝明輝指出，在民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜及郭台銘等3人中，蔡英文以34％支持度微幅領先韓國瑜31.6％，差距2.4百分點，尚在在誤差值內，郭台銘以21％居末；與8月21日的調查相較，蔡與韓的支持度分別上升2.4個百分點、1.4百分點，郭台銘則下跌2.9個百分點。

謝明輝指出，韓國瑜現處於內外夾攻的挨打狀態，但底部已經完成，大概就是3成左右，可見「韓粉如鐵」；蔡英文則是因為「反送中」撿到炮，逐漸上升，但提升到34％左右已是天花板，上升乏力，蔡跟韓可能在3成左右的空間競爭。

▲調和式民調 無公信力

對於「郭柯王」結盟，高達54.8％受訪者認為是為了個人的政治利益，僅23.5％認為是為了實現政治理想。

郭台銘陣營前天公布「調和式民調」，在藍綠對決之下，只有郭才能勝過蔡，謝明輝就此痛批，堅決反對「調和式民調」說法，那根本是民「調」（ㄊㄧㄠˊ）不是民調，郭陣營的做法讓所有民調同業的努力都付諸闕如。

謝明輝認為，郭的民調做法已汙染其他家民調的公正性與公信力，根本破壞民調生態，他更批，「民調調（ㄊㄧㄠˊ）到這麼高就會當選嗎？那還要做民調幹什麼？要公布民調就該開誠布公讓媒體各界去檢視公正性。」

(中時 )