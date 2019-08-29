相較於林書豪放棄繼續等待NBA機會，改跟北京首鋼簽下1年300萬美元，前騎士射手「神經刀」J.R.史密斯似乎不這麼想，因為就算大陸CBA江蘇隊跟他開出1年160萬美元合約，卻被他斷然拒絕，也讓江蘇隊小外援持續告急。

J.R.史密斯拒絕江蘇隊邀約消息，是被歐洲媒體《Sportando》爆出，先前莫斯科中央陸軍有意招募林書豪，也是這家媒體爆的，不過史密斯曾在2011-12年球季待過浙江稠銀，平均拿下34.4分、7.4籃板與4.2助攻，更成當時得分王。

隨後J.R.史密斯重新受到NBA球隊青睞，2012到15年期間效力尼克，2016到2019年跳槽騎士，更幫騎士搶下2016年總冠軍，但在上季跟騎士高層鬧翻，只打11場例行賽就遭棄用，更在今夏合約即將轉為保障約之前遭到釋出。

如今J.R.史密斯不願委屈接受1年160萬美元合約，以及或許打算繼續等待NBA球隊邀約，斷然拒絕江蘇隊報價，也讓江蘇隊到現在還沒搞定小外援，先前謠傳招募安德魯哈里生、喬納森西蒙斯、泰瑞克伊凡斯等人都以失敗收場。

(中時電子報)