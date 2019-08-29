太陽已經放棄繼續把戴文布克當作球隊核心了嗎？根據美媒爆料，太陽目前把當家射手布克放上交易檯面，更吸引包含雷霆、尼克與塞爾提克等3隊高度興趣，如果布克被換去雷霆，甚至可能造成雷霆放棄下季宣告擺爛的消極念頭。

2015年第13順位被太陽選上的戴文布克，僅花兩年時間就變太陽領袖人物，更曾單場攻下70分，太陽也在去年夏天跟他續約5年1.58億美元，卻因布克身材過於單薄，又常陷入受傷麻煩，也讓太陽逐漸考慮是否應該放棄布克了。

更重要的是，戴文布克今年夏天針對太陽補強操作很不滿意，因為太陽找來上季效力爵士的控衛盧比歐，期望他可幫助艾頓與布克發揮更大的破壞力，可惜布克希望太陽找來的是先前跳槽勇士的好友羅素，當然不開心看到盧比歐加盟。

假如擁有不少首輪籤的雷霆真有興趣招募戴文布克，他跟保羅、賈林納利、亞當斯組成的先發陣容，或讓雷霆下季擁有足夠競爭力，如此一來，今年夏天痛失保羅喬治、韋斯布魯克兩大球星的雷霆，或許沒有必要選擇繼續擺爛下去了。

(中時電子報)