太可怕了！大陸一名女子被前同事誤認為與丈夫有一腿，這名正宮竟然拿著剪刀就這樣活生生的把前同事的兩乳頭剪下來，殺紅眼的正宮還往她下體捅刀，所幸當時她的手機正好響起，鈴聲把行兇的正宮嚇得逃跑。

綜合媒體報導，被害OL小亭和行兇正宮蒙女過去曾在同工廠上班，但蒙女做的鞋子品質總是不佳，因此負責品檢的被害人就常要她改進檢討，日久長了蒙就覺得自己被針對，因此對小亭產生怨恨。後來，蒙乾脆把工作辭了，不料蒙女的丈夫對小亭青睞有加，頻頻對已經有男友的小亭示好甚至被拒絕多次仍一直糾纏。

不堪其擾的小亭只好請男友出面約談蒙女的丈夫，不過當天這名人夫因為喝得醉醺醺，因此小亭男友就傳話給蒙女，要她好好約束丈夫。 結果蒙女聽了竟然怒氣沖沖的拿著剪刀去找小亭算帳，因為她認為小亭一定跟先生有什麼。

被害人回憶說，當時見到蒙就覺得眼睛突然一辣，接著就感到一陣劇痛，原來蒙女竟然用剪刀攻擊她，當場把她的兩乳頭剪斷瞬間爆血，殺紅眼的蒙女繼續用剪刀往被害人下體攻擊。 所幸剛好這時手機突然響起，蒙被嚇得才倉皇逃走，自己也是這時才看到對方就是蒙女。

後來小亭送醫搶救後，逐漸恢復意識也清醒，目前還在住院中休養，而心狠手辣的蒙也已經被警方逮補。

(中時電子報)