陳揮文 2018復出跑通告，秘辛100之1

曾消失螢光幕長達6年未公開露面的資深媒體人陳揮文，近日在YouTube直播揭去年復出秘辛，除了感謝趙少康、平秀琳等前輩對他的照顧，也爆料當年臨時遭鄭弘儀主持《大話新聞》退通告的內幕。

陳揮文透露當年在跑《大話新聞》通告時，有一天突然接到製作人電話，表示臨時有個狀況，先取消他的通告，改天再補一個通告給他，讓從新店家裡已經開到內湖的他，心情難免不高興，於是就跑去電視台對面大賣場吃飯。

他吃飯吃到一半，突然接到鄭弘儀電話，電話中鄭弘儀先問他人在哪？知道他在電視台附近吃飯後，就馬上要他別管這麼多，趕快過來，「結果呢，那天我們節目來賓7個。(原本固定6個來賓)」

陳揮文後來才知道來龍去脈，原來當天臨時有一位來賓要上節目，於是鄭弘儀就請製作人去退另一位來賓的通告，但因為製作人認為鄭弘儀要退通告的那位來賓太兇，所以自作主張改退陳揮文通告。

最後鄭弘儀看rundown節目流程表發現陳揮文被退通告，才會趕緊打電話叫陳揮文過來電視台，但鄭弘儀也不得罪原本要退通告的來賓，所以當天才會有7位來賓上節目。陳揮文想說的是，他知道有些網友基於意識形態、政治立場不同，可能對這些前輩有意見，但他認為就是彼此尊重。

(中時電子報)