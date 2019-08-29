正所謂千金難買好鄰居！近日有網友發問，他家樓下自從有人搬入以後，竟發現家裡地板溫溫熱熱的，時常莫名升溫至30度，他開了冷氣降溫依然無降溫效果。最後，該網友找了社區管委會幫忙，最後發現驚人原因，得知樓下竟架設「虛擬貨幣挖礦機」，讓他擔心有電線走火的高風險。

原PO在論壇「mobile01」發文指出，新家住到現在已經快兩年，但自從他家樓下有人裝潢、搬入以後，他發現家裡特定區域地板會溫溫熱熱的，有種加熱地板的感覺。原PO並且貼出照片表示，「開了冷氣是溫降到26-27度，地板還是維持在29-30度」。最後，原PO透過管委會反應，得知樓下的屋主在屋內「架設虛擬貨幣挖礦機」，但社區主任沒有實際確認內部情況。

原PO聽了之後，轉向求助行政單位，但得到的回應是此舉「不違法」，所以頂多口頭勸導改善。原PO說他很擔心，「這種高用電量的東西架設住宅區內，遊走灰色地帶」，他怕會有電線走火引起火災這樣的疑慮，因此上網發問其他網友該怎該怎麼辦。

問題一出，有網友回應，「跟台電公司舉發」、「另一種我聽過的，就是地下基地台」、「你想太多了，就和你用微波爐一樣」。

有挖礦經驗的網友建議，「除了電線問題，礦機本身也會有高溫燒掉的風險」、「增設防火措施」、「我看過挖礦機直接用工業扇對著吹強制散熱，室內溫度都在快40度」、「真的是礦場的話無解，因正常繳電費使用無不法，只是溫度真的很高」、「礦場不一定要開冷氣，但要排熱比較有實際效果」。

上圖:警方過去在桃園破獲一處竊電的挖礦機農場。（資料照 林郁平翻攝）下圖：過去警方查獲的挖礦機房設在民宅內。（資料照 呂妍庭翻攝）

(中時電子報)