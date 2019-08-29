夜店真的能夠找到真愛嗎？一名男網友PO文表示，自己去夜店認識了一個女孩子，加臉書聊天後感情急遽升溫，第四天在女方家發生了關係，正當他以為找到真愛的同時，表姊一句話讓他從天堂跌落到地獄。

男網友在臉書《靠北女友》說，在夜店認識一個女生，加了臉書聊天，發現很聊得來，第二天就會到女生家中玩，連去兩天都沒事發生，就在第四天的時候，兩人終於發生關係，正當他沉浸在甜蜜的氣氛中，表姊突然拿著女方臉書質問他「你跟他認識？！你們很熟嗎」，不明所以的他老實回答「認識不久」，接著詢問表姊為何這樣問。

沒想到表姊揭露真相，跟他說「這個破麻，以前是你表姊夫的炮友」，還補了一句「周圍的朋友都X過她了」，讓原PO頓時從天堂掉到地獄，哭訴說「我以為我要有女友了...」。

網友看到紛紛留言：「姊夫走過的路有沒有比較順」、「恭喜你被寫入族譜了」、「沒關係沒關係，不管怎樣都是一家人」、「挖塞，大團圓耶」、「這就是所謂的前人種樹、後人乘涼嗎XD」、「走了一圈才發現大家都暈過同條船」。

(中時電子報)