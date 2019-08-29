湯米勞倫代言的愛國服飾「自由系列」

最近在川普鼓吹愛國主義的氣氛下，美國右派媒體福斯電視女主播以「愛國、自由」為題，在網路上推出一系列以紅白藍與五角星等美國國旗主題的運動服飾。不料才剛上架就被眼尖的網友發現，這款美國風的愛國服飾與其他市面上多數服飾一樣，都是「中國製造」。

據《新聞周刊》報導，美國福克斯新聞女主播湯米•勞倫(Tomi Lahren)與運動服飾品牌Alexo Athletica合作推出名為「自由」(Freedom) 的系列運動服飾，並於上周開始在社交媒體廣為宣傳。勞倫表示，希望自己代言的新系列能夠讓穿上它的人「為身為美國人而自豪」、「為自由而自豪」，而服飾以美國國旗主題圖案就是這個意義。

I am shocked, shocked to find out that Tomi Lahren's Athleisure line for women who don't hate America is... Made In China. pic.twitter.com/doZyJOcQVO — Robyn Pennacchia (@RobynElyse) August 23, 2019

不過，一位自由撰稿人獲得網友與服飾製造商之間的對話截圖顯示，製造商明指其服飾確實是「中國製造」，另外有網友在網路電商平台找到此款服飾後也發現，該品牌衣服的標籤確實也寫著「中國製造」。

報導說，這個讓部份美國人不太舒服的「真相」引發網友對勞倫的大力譴責，因為這位女主播勞倫還曾在節目中積極號召美國企業把工廠遷回國內生產，同時也支持將美國製造的標準從自產比例50%提高到75%，她還強調「寶貝，這才是正確的，在美國製造」。但是，針對網路群眾大量的質疑，勞倫本人還未做出回應。

勞倫號召美企把工廠遷回美國生產，但她代言的自由系列愛國服飾還是在中國製造。（圖／Alexo Athletica官網）

勞倫是個活躍的擁槍運動人士，而此一系列愛國服飾製造商Alexo Athletica則是以製造槍套與相關服飾而聞名。

(中時電子報)