辣妹開著一輛橘紅色的超跑，卻因為這件事員警察查案！原來是南京江寧的警方要查一起交通違規，利用車牌號碼追蹤到該跑車，卻發現這輛「跑車」是非法拼裝車。車主到案後告訴警方，「我是1萬5000人民幣（約新台幣6萬8000元）買的，蘭基博尼，正版的要1500多萬呢！」警方聽了跟著唸車名後也當場傻眼。

江寧公安在線日前在微博上分享一影片，稱查獲一輛花1.5萬塊買來的「蘭基博尼」。原由是南京江寧交管部門通過系統比對後，發現這台橘紅色超跑登記資料與白色比亞迪(BYD)轎車不符合，於是要著手調查，之後發現了這違規車輛的蹤跡後，立刻上前攔下。

攔下車主後，發現這輛車的牌照是假的。警方對女車主訊問，女車主表示這輛車購於二手網站，買來時車牌就在上面，她不知道車牌是假的。女車主還回應，這台跑車是「花1萬5000人民幣買的，蘭基博尼，正版的要1500多萬呢！」

警方聽到車名後覺得傻眼，細察發現這車頭雖有「藍寶堅尼」的標誌，但材質其實相當粗糙，將車送去鑑定，確認這是台是「拼裝車」，最後將該輛車扣押，並且對車主開罰人民幣3000元（約新台幣13300元）。

這台「蘭基博尼」其實材質相當粗糙，是一台「拼裝車」。（圖/翻 攝自江寧公安在線 微博）

(中時電子報)