Wecare高雄與公民割草行動聯合發起罷免韓國瑜活動，據網友爆料，該活動竟然混進校園，高雄的一所高級中學在社團活動中，疑似有人在講台上談韓國瑜與大陸關係，海報圖片是韓國瑜與習近平相互擁抱COS照。po圖文網友表示：「我贊成言論自由，但政治為什麼會進到校園？怎麼會有這種事？那個人真的是『老師』嗎？」。

由於，民進黨以前要求「黨政軍退出校園」，痛批國民黨及軍官在校園，痛批政府干預學術。如今，民進黨積極向校園招募學生進行訓練，以課綱干預學術自由。連罷免韓國瑜活動也混進校園大肆宣傳。這種「說一套，做一套」、「雙重標準」令人作嘔。

對高中校園出現罷免韓國瑜活動，有網友表示：「甚麼學校啊!!~~要不要教育現在孩子出門就帶槍啊??」、「對別人進行人身攻擊，誹謗，污衊，陷害，栽贓，惡搞，都是牲畜惡犬行為。還談什麼民主自由言論自由？民主自由言論自由是個文明社會」、「現在的年輕學子，似乎已淪為催生下的『人造天然獨』」、「政治需要這麼骯髒嗎？可恥的學校」。

不過，也有網友質疑圖片真實性表示：「很像是後製p圖的，看圖片與人頭的接著」。此事出有因，真偽如何？有待那所學校調查說明，最好是場誤會，政治不要進入校園。

(中時電子報)