英國樞密院今天表示，女王伊麗莎白二世已批准首相強生的計畫，即將國會停會到脫歐兩週前的10月14日。反脫歐議員大為光火，指責強生是獨裁者。

英鎊聞訊貶值，反對者批評這是「政變」和「宣戰」。

政府採取的行動將讓親歐議員在10月31日脫歐期限前，沒有充裕時間擋下強生的脫歐計畫。

強生說他已要求女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）在10月14日赴國會發表演說，正式展開國會新會期，陳述政府的立法計畫。

反脫歐的議員反應激烈，痛批上個月才擔任保守黨黨魁的強生是個獨裁者。

根據英國廣播公司（BBC）的政治新聞編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg），英國下議院議長貝爾考（John Bercow）說：「這個行為是個憲法惡行。無論給它穿上什麼外衣，顯而易見地，現在停會的目的就是要讓國會停止辯論英國脫歐事宜，不讓國會履行職責。」

在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）在聲明中表示：「我對強生政府的魯莽感到震驚，他們口中說著主權，卻尋求暫停國會，以避免他們魯莽的無協議脫歐計畫受到仔細審查。這對我們的民主不僅是個暴行，還是個威脅。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，柯賓已要求與女王見面，表達他對強生在脫歐前延長國會停會時間的疑慮。

衛報政治編輯史都華（Heather Stewart）在推特寫道：「獲知柯賓已致信女王，表達他對強生宣布要讓國會延長停會的疑慮，並要求與女王見面。」

(中央社)