新聞深喉嚨

郭台銘陣營公布內部「調和式民調」指若總統大選是郭和蔡英文總統對決，郭會以0.4%的差距小勝。國民黨新北市議員葉元之卻指出，藉此操作「換瑜」不可能，因根據國民黨最新的內部民調，不管是「三腳督」或一對一，韓國瑜都是微幅領先。

葉元之在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，郭陣營放出調和式民調，指綜合各家民調，再經過精密的加權跟整合數據，得到一個結果，在一對一的情況下，只有郭可以贏蔡，韓則輸蔡10幾趴，被很多學者打臉。而郭陣營之所以這樣做，就是要操作不可能做到的「換瑜」。

葉元之點出，郭陣營如此操作，讓人質疑是不是真有換瑜的空間；加上國民黨主席吳敦義回應換瑜民調時非常曖昧，說很傷腦筋，卻沒說不可能。葉元之呼籲藍軍支持者不要被換瑜的話術所騙，實際上，根據國民黨內部民調，韓國瑜的民調不管是「三腳督」或一對一的情況下，都是微幅領先，因此無論柯郭王未來怎樣合作，藍軍自己先不要動搖。另面對柯郭王這個局面，國民黨現在也要重新扭轉戰術跟戰略。

(中時電子報)