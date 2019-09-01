據BBC報導，美國紐約前警察馬丁斯（Eddie Martins）與霍爾（Richard Hall）涉嫌將一名持有大麻女嫌犯帶入警車內，以性交換來立刻釋放，此案也讓「只要嫌犯同意與警方性交，即可獲釋」這條紐約警界的潛規則得以曝光，現已修正這塊漏洞。

報導指出，馬丁斯和霍爾在2017年9月時攔檢一名載著友人的18歲女性，後發現該女持有大麻後即將其上銬逮捕，但在與女嫌犯在警車內性交後放她一馬，並未將她帶回警局列案調查。

隨後，女方後來到醫院檢查，發現留在她體內DNA與馬丁斯和霍爾符合，讓這兩名紐警遭以強姦罪起訴，但隨後相關指控又被取消，最後29日以公務員不當行為等罪嫌，雖然逃過1至3年刑期，仍被法院判處5年緩刑。

紐約布魯克林法官岡薩雷斯（Eric Gonzalez）表示，這兩名前紐警已於2017年時離職，並也譴責警員「涉嫌令人震驚的濫用權力案，寧可見他們入獄；我們雖不能引用新法追溯，且本案中有嚴重的可信度問題，導致我們無法進一步起訴他們。但我們至今仍堅信，被告須對此負責」。

(中時電子報)