《NBA官網》記者阿諾德統計，NBA上季至少打了41場例行賽的球員第4節得分表現，結果湖人「小皇帝」詹姆斯以末節平均攻下8.6分搶占第1，上季得分王火箭「大鬍子」哈登8.3分位居第2，再次證明詹皇末節殺傷力有多大！

「作為一名具備得分統治力的球星，能在生涯第16個球季做到是一回事，末節續保節奏卻是另一回事，」阿諾德分析，「詹姆斯是末節穩定力量，他在過去7季場均得分都在聯盟前10，光是末節得分，就足以駁斥那些看衰他的言論。」

除了詹姆斯和哈登分居上季末節平均得分前2名，排在第3到第10名球員依序為：肯巴沃克(8.0分)、阿提托康波(7.7分)、路威廉斯(7.6分)、保羅喬治(7.1分)、戴文布克(6.8分)、安東尼戴維斯(6.8分)、米契爾(6.8分)、畢爾(6.7分)。

這項末節得分排行榜透露出來的另一訊息，就是湖人如今擁有詹姆斯、安東尼戴維斯分別排在第1與第8的兩名末節得分好手，對於他們在新球季順利終結比賽，絕對具備一定的勝負主宰力，看來湖人總算可以擺脫近年疲弱形象了。

(中時電子報)