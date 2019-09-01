印尼一對相差將近50歲的「嬤孫戀」疑似因為私下玩太大鬧出人命！75歲的Sukinem有一位26歲的小男友Dedyk，日前兩人在床上激戰大玩「窒息式性愛」時，75歲的老太太被小男友失手殺死，目前警方把Dedyk依謀殺罪名起訴。

有錢的Sukinem經常會資助小男友給他錢花，出事當天正好小男友向死者開口，Sukinem則表示要對方好好滿足自己再說，於是兩人便纏綿激戰一番，沒想到為了追求刺激快感，兩人竟玩起「窒息式性愛」，最後導致Sukinem裸體慘死在床上。

綜合外媒報導，Sukinem被發現時，是兩眼翻白全裸陳屍在床上，脖子還被頭巾纏繞下體都是水。警方到場發現，死者家中所有值錢物品被搜刮一空，事後警方循線追查逮捕了小男友Dedyk，他才承認當時與女友床戰時失手殺死對方，才搜刮她家中的財物落跑。

警方認為Dedyk發現女友死後沒有馬上報警，反而帶著財物逃跑，有可能是預謀犯案，目前Dedyk和他的友人遭依謀殺罪名起訴。

(中時電子報)