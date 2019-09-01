台北市長柯文哲近日與北農前總座吳音寧上演隔空交火戲碼，雙方砲火猛烈，越嗆越大，雙方更就「台灣價值」舌戰，吳音寧不滿嗆要教柯文哲何謂真正的台灣價值，更翻出柯文哲失言紀錄狂酸，柯反譏這麼愛講台灣價值，當初質詢怎麼不到議場來講，對此吳音寧則表示不去備詢都是「依法行事」，慘遭PTT網友噓爆。

面對柯文哲嗆說「當時堅持不到市議會備詢，連民進黨高層都叫不動，後來才發現原來後台是蔡總統」、「吳音寧這麼愛說台灣價值，怎麼當時不來議會講」。吳音寧對此則反擊，當年不去備詢，都是依法行事，並不是因為蔡英文，她表示不想去議會配合柯文哲、友柯以及友韓的國民黨議員演戲。

吳音寧指出，若當年她拒絕去站在柯文哲旁邊是錯誤的，為何下台後市議會還要試圖修法，規範接續任的北農總經理去備詢，不滿表示當時遭受來自各方無理的莫大壓力。

網友看到吳音寧回應，紛紛怒嗆「依法行事咧，是禁止妳到議場哦」、「看不懂財報就說，扯什麼依法行事」、「510又要來助選了」、「嫌小英票掉不夠多嗎」、「1450女神這次又要送誰上位了」、「支持510當副總統」、「覺青女神你敢嘴」、「被電爆就不敢去了，比碩班還廢」、「所以是哪條規定不准妳去備詢」、「那就表示過去DPP違法備詢韓國瑜嘛」、「修法就是沒人想到有人這麼自以為」、「什麼法？台灣價值法？」。

柯文哲、吳音寧兩人隔空互嗆起因在於，柯近日猛攻總統蔡英文，要蔡回答什麼是台灣價值，蔡則回「台灣價值就落實在自己的政策上」，引起柯不滿反嗆「所以一例一休、年金改革、卡管、北農事件就是妳的台灣價值嗎」，引起吳音寧不滿反擊，更嗆柯文哲不尊重女性，只要女性有不同意見，就會被柯嗆「她懂什麼」，批柯以為自己最厲害，兩人因此槓上。

(中時電子報)