針對辜寬敏稱郭台銘對台灣沒什麼貢獻，有錢就要選總統等語。郭董今透過辦公室表示，「他拚的是世界級的經濟，具有全世界能見度和影響力」，現在台灣最需要的就是懂科技和經濟的人，請辜自重言行」。

郭台銘幕僚昨天表示，若郭台銘要參選將會獨立參選。辜寬敏今天被問及此事表示，郭台銘在經濟界很成功、很有錢，但過去對台灣有什麼貢獻嗎？對台灣沒有什麼貢獻的人，只因為最有錢要競選總統，他不知道這是什麼道理，「我覺得是非常不適當的一件事情」。

郭台銘也回應表示，郭台銘白手起家，創立鴻海公司，過去40年繳納台灣新台幣4000億元以上稅金，並成立基金會回饋社會；郭台銘在全世界各個角落，一生行事都堅持中華民國的主體性，堅持民主價值。

他說，「我拚的是世界級的經濟，具有全世界能見度和影響力，現在的台灣最需要的就是懂科技懂經濟的人，我對中國大陸，面對各級官員，都不卑不亢，更不會出賣台灣！辜先生妄自揣測已涉及污衊，請自重言行。」

(中時電子報)