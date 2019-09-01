曾強調自己不是韓粉，只是支持韓國瑜的名嘴羅友志，昨晚開直播解釋自己為何不挺「韓朱配」的原因時，意外揭開了他至今仍是堅持力挺韓國瑜「某離開」的真正原因，獲韓粉點頭直呼「對，韓國瑜也是這樣感動我」。

羅友志在直播中談及自己為何喜歡韓國瑜？不是因為韓國瑜多厲害、不是因為他是菁英，也不是因為他學識多淵博，「是因為他可以跟老百姓站在一起，所以他有一點感動了我。」

社會記者出身的羅友志，通常接觸的都是被騙、被殺、放火等等的甘苦人，莫忘世上苦人多，這不用韓國瑜講，他比韓國瑜還能深刻體會，「所以韓國瑜願意講出這樣的話來，我認同他，他跟庶民老百姓站在一起，所以我支持他，但是我不是韓粉，我沒有迷戀、沒有推崇（韓國瑜）。」所以只要韓國瑜跟老百姓站在一起的一天，羅友志就會誓死捍衛他、維護他。

另外，羅友志也提到自己不挺韓朱配的其中之一原因，就是憑著他跑新北市多年記者生涯，知道誰才是真正為老百姓打算。

(中時電子報)