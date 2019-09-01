比基尼巨乳妹引起暴動，但始終沒人找得到 (圖／翻攝自PTT)

如今終於有人神出身分，對方僅是一名高三女生，經過交涉後也願意開放IG讓大家追蹤 (圖／翻攝自PTT)

台灣正妹多，許多美女也會登上PTT表特版，再由神人找出資料，但如果是日本的呢？難度就高了。網友在PTT貼出一系列比基尼巨乳正妹照，只見這名年輕正妹擁有童顏巨乳的魔鬼身材，更是在鏡頭前表演一段iPhone放胸部的福利，讓男人暴動，但網友不論怎麼找都找不到，終於在一年後，有神人找出來了，對方竟然還只是個16歲的高三生，讓人訝異不已。

網友8月初在PTT表特版貼出這名日本比基尼巨乳妹系列照，請求版上大神幫忙找人，不少網友驚呼「極品啊」、「表特最正」、「這個我真的可以，童顏巨乳」，但卻沒人找得到，而事實上早在一年前就有人貼過同樣照片，但當時也都沒人找出正妹身分，直到上月底，才終於有大神經過多方比對，神出正妹真實身分，經由對方同意後，公開資料，名叫Rio。

不過讓人難以置信的是，Rio竟然只是一名16歲的高三女生，網友也不敢相信，直說「這高中？夭壽喔」、「基因太強了」、「懸案懸一年多終於破了」、「高三有這種size，誰受得了」、「這出道可以打爆一堆女星」。

(中時電子報)