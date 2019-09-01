新北市長侯友宜慰勞海祭夜間辛苦值班同仁。（張穎齊翻攝）

新北市長侯友宜（中）與觀旅局長張其強（左）慰勞海祭夜間辛苦值班同仁。（張穎齊攝）

新北市長侯友宜與樂團同樂，有夠親民。（張穎齊攝）

貢寮海洋音樂祭今天進入第2天，由於執勤時間長且天氣悶熱，新北市瑞芳警分局為了讓眾多執勤員警避免熱傷害，除了增加支援警力減少同仁執勤時間，讓輪班值勤時間減短外，也準備了各種補給品，新北市長侯友宜也在夜間到場慰勞辛勤的同仁。

瑞芳警分局準備了運動飲料、沙士、石花凍、仙草等多種飲料以及餅乾、香蕉、防曬乳等食品及補給品，並派同仁騎乘機車化身小蜜蜂，親自送到每位執勤的同僚手上，不僅如此，瑞芳警分局還貼心為服勤警犬準備糧食補給，避免長時間服勤無法充分補給體力。

侯友宜與新北市警察局長陳檡文8月31日深夜也親自到音樂祭現場慰問同仁，提醒同仁適度休息，補充水分，並且到警方設置補給站關心同仁補給情形。

警方呼籲，這3天都是高溫氣候，請民眾注意身體狀況，隨時補充水分，如有身體不適情形，可隨時就近向執勤員警或工作人員反映，以利即時讓救護人員處置，才能玩得開心又安全。

(中時 )