2020總統大選，蔡英文、韓國瑜、柯文哲、郭台銘4人運勢誰最強？命理師詹惟中用撲克牌算出的結果顯示，韓、蔡壓力很大；郭台銘目前為開心、投入；柯P則在觀望，可有可無。而誰是「王」還看不出來。

詹惟中指出，黑桃代表權力的意思，也代表政治、戰鬥力，蔡英文抽到9個黑桃、韓國瑜則抽到10個黑桃，代表兩人壓力非常大。若以民調來看，韓還贏蔡一點點。郭台銘是2個紅心，表示心花朵朵開，目前來說還是很開心的狀況，鑽石代表錢、心則表示還投入在這個感覺、節奏當中。柯P則是3個黑桃，代表他在觀望很多事情，可有可無，現在大家都在等他選不選的消息，他是高高在上的，是可以給大家觀望的。

詹惟中表示，要抽到「穿西裝的」或紅色多的，都是好事，不過結果並沒看到「穿西裝的」，代表誰是「王」還不知道。

詹惟中在談話性節目《國民大會》認為，打韓3天，再來一個民調，韓國瑜的八字還真是硬，即使他被撲天蓋地般的毀滅，一般人只要半根頭髮就半條命了，他卻被炸到現在，原本以為應該沒命了，但他的民調卻仍開低走高，沒有一路下滑，所以韓國瑜還有起死回生的機會。

(中時電子報)