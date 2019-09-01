法國第3大城里昂附近今天發生兩名歹徒分別持尖刀和烤肉叉子攻擊事件，造成一名19歲青少年喪生及另9人受傷，其中3人重傷，警方已逮捕持刀攻擊犯嫌，正在追緝另一攻擊者。

法新社報導，地方官員表示，分別持一把尖刀和烤肉叉子的兩名男子，在法國東南部大城里昂（Lyon）郊外維勒班（Villeurbanne）發動攻擊，但未交代攻擊動機等細節。

警方已逮捕持刀攻擊男子，還在追捕另一逃逸的攻擊者。在一座地鐵車站附近約格林威治時間14時30分（台灣晚間10時30分）發生攻擊事件。在現場的一名法新社記者目睹一具遺體被抬上救護車載走，地上遺留血跡。

法國國家反恐檢察官辦公室已接獲通知，但現階段尚未接手偵辦本案。

一枚包裹炸彈去年5月在里昂市中心一家烘焙店外引爆，造成14人受輕傷，犯案的一名激進阿爾及利亞年輕男子於3天後落網。根據供詞，他已宣誓效忠激進組織伊斯蘭國（IS）。

路透社報導，警方消息人士表示，被捕男子告訴警方，他是阿富汗人。報導稱，里昂市長告訴記者，犯嫌在公車站攻擊等車的居民，然後逃往一座地鐵車站，被其他當地人及運輸人員制伏。

(中央社)