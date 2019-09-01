蘋果（Apple）裝置被發現疑似隸屬國家政府的駭客在持續至少兩年期間，利用暗藏惡意軟體的網站，把間諜軟體植入iPhone，用以收集用戶的各種資料。而蘋果尚未對此事件回應。

谷哥調查，估計這些網站每周有數以千計訪客，而且只要造訪網站就可能受到攻擊，大多數受到攻擊的弱點存在iPhone的Safari網站搜尋器，當iPhone被植入間諜軟體。間諜軟體一旦進入iPhone就開始把竊得的資料傳送回「指揮和控制伺服器」，包括每60秒傳送一次用戶所在資料。讓駭客竊取涵蓋手機的整個資料庫，包括在Telegram、WhatsApp和iMessage等軟體的加密連絡信息、Gmail、照片等等。

安全專家威廉斯 (Jake Williams)說，這絕對是歷來所曾公開的最嚴重駭客攻擊iPone事件，因為攻擊沒有特定目標，而且植入的軟體能獲得大批資料。專家也表示幕後主使可能是威權國家，用以對付政治異議分子。

(中時電子報)