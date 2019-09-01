現今性觀念開放，男女更勇於追求快樂的性，不過性高潮的時間能有多長？有研究指出，女生的性高潮比男生持久，但獲得性高潮的比列，卻是男生比女生高得多。
研究人員統計了1000人的高潮時間，女性參與者平均表示他們的高潮持續10.9秒。男性高潮不太持久，平均為8.7秒。
不過女性高潮的頻率遠遠低於男性。一項研究調查了1683名新婚夫婦。
研究人員調查了丈夫他們認為自己的妻子高潮的頻率，並將這些結果與女性自我報告的高潮進行了比較。高達87％的丈夫曾持續經歷性高潮。相比之下，只有49％的妻子經歷過性高潮。與此同時，43％的丈夫誤解了他們的妻子經歷高潮的頻率。
2017年，The Archives of Sexual Behaviour 發表的研究表明，95％的男性在性生活中通常或總是達到高潮 - 相比之下，只有65％的異性戀女性會達到高潮。
(中時電子報)
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