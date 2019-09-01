德州槍案5死21傷 「開槍殺人」驚悚片曝光

8月31日西德州地區爆發隨機槍擊，至今造成5人死亡、21人受傷，槍手已遭擊斃。

（9：12更新）美國西德州地區8月31日發生槍擊案，1名槍手開車在奧德薩市（Odessa）與米德蘭市（Midland）之間公路上隨機開槍，警方證實已造成5人死亡、21人受傷，當中有3名警察受傷，槍手在與警方發生槍戰過程中被擊斃。

美國德州奧德薩市周六爆發槍擊，目擊民眾錄下槍擊發生當時影片。

BREAKING: Large police presence after reports of an active shooter in Odessa, Texas. pic.twitter.com/b5LfVBqV8N — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) August 31, 2019

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC報導，奧德薩警察局長格勒克（Michael Gerke）召開記者會指出，該名槍手是一名年約30多歲的白人男性。

當地時間周六下午約3時17分，槍手駕駛一輛金色本田汽車（Honda）在20號州際公路（Interstate 20）由米德蘭市向西開往奧德薩市途中遭一名德州安全人員攔下，該嫌隨後開槍射擊警察，之後沿路朝經過的汽車與駕駛隨機開槍。當地警方接獲報案後，驅車追捕槍手。警方說，嫌犯隨後棄車，並搶奪了一輛郵政貨車，警方隨後在奧德薩市當地一家電影院Cinergy停車場圍堵槍手用車，兩方展開激烈駁火，最終槍手遭擊斃。

這起隨機槍擊案至今共造成5人死亡、21人受傷，傷者包含3名員警。

警方表示目前並不清楚槍手行兇動機。

另外，原先警方引述目擊人士說疑似有2名槍手分別駕駛一輛金色或白色小貨車和一輛偷來的美國郵政貨車上路，警方證實民眾看到的是同一人。

奧德薩市警局起先在臉書呼籲民眾遠離道路，並保持最高警戒。

德州奧德薩市周六發生槍擊，當地警方封鎖現場。（圖／美聯社）

德州周六爆發槍擊，槍手後續在奧德薩市一座電影院停車場遭警方圍堵，雙方隨後展開駁火。圖為案發當時警方驅離電影院內民眾的畫面。（圖／路透社）

值得注意的是，德州邊境與墨西哥接壤的大城艾爾帕索（El Paso）上月3日才發生沃爾瑪槍擊案，21歲白人男槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）案發前在網路上多個極端言論論壇發布仇視西裔、拉丁裔移民的種族歧視言論與犯罪宣言後，當日上午在沃爾瑪超市隨機開槍，造成22人死亡，死者當中有7名是跨越邊境來採購孩童開學用品的墨西哥公民。槍手庫魯休斯隨後向警方投降。

(中時電子報)